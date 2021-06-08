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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:12 Son Güncelleme: 8.6.2021 11:16

’de için geri sayım başladı: Koalisyon hükümetine ilişkin tarih belli oldu

AA
İsrail’de Netanyahu için geri sayım başladı: Koalisyon hükümetine ilişkin tarih belli oldu

’de son genel seçimler sonrası çoğunluğu sağlayamayan lideri ve başbakanlık koltuğunun 12 yıllık sahibi , görevini devretmeye hazırlanıyor. ’nun rakipleri olan Yesh Atid (Gelecek Var) ile Yamina’nın liderliğindeki muhalefet partilerinin koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya varmasının ardından , kararı kesinleştirmek için güven oylaması yapacak.

'de Başbakan 'yu koltuğunda edecek muhalif partilerin kuracağı koalisyon hükümetinin güven oylamasının 13 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

Meclis Başkanı Yariv Levin, Gelecek Var Partisi lideri ve lideri öncülüğünde kurulacak koalisyon hükümetinin güven oylamasının pazar günü yapılacağını duyurdu.

61 GÜVENOYUNA İHTİYAÇ VAR

Lapid-Bennett koalisyonu, 120 sandalyeli Meclisten 61 milletvekilinin güvenoyunu alırsa İsrail'de 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten koltuğunu kaybedecek. Söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin milletvekili sayısı ise 62.

Yeni hükümet, güvenoyu alması halinde aynı gün yemin ederek göreve başlayacak.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı , koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti. Lapid, 2 Haziran'da 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

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İsrail’de Netanyahu için geri sayım başladı: Koalisyon hükümetine ilişkin tarih belli oldu
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