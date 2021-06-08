İsrail’de Netanyahu için geri sayım başladı: Koalisyon hükümetine ilişkin tarih belli oldu

61 GÜVENOYUNA İHTİYAÇ VAR

Lapid-Bennett koalisyonu, 120 sandalyeli Meclisten 61 milletvekilinin güvenoyunu alırsa İsrail'de 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Netanyahu koltuğunu kaybedecek. Söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin milletvekili sayısı ise 62.