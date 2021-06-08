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Giriş Tarihi: 8.6.2021 20:03

'da son 24 saatte 1869 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 1869 Kovid-19 vakası tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da, son 24 saatte bin 869 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 235 bin 592'ye ulaştı.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da, vaka sayısı 2 binin altında seyretmeye devam ediyor.

BİN 869 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 220 bin 917 testte 1896 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 235 bin 592'ye ulaştı.

102 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 181 bin 726'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 688'e geriledi. İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 artarak 126 bin 690'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 8 bin 519 artışla 3 milyon 927 bin 176'ya ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 38 milyon 967 bin 383 oldu. Aşılananların 13 milyon 252 bin 430'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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İtalya'da son 24 saatte 1869 Kovid-19 vakası tespit edildi
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