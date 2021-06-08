Kanadalı yerlilerden Papa’ya tepki

Geleneksel pazar duası sırasındaki konuşmasında, Katolik Kilisesi
'ne ait yatılı okullardaki çocuk istismarlarına dair çıkan haberler
den dolayı üzüldüğünü söyleyen ve yerli halkların haklarına, kültürlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Katolik âleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet
Başkanı Papa Franciscus
, beklentilerin aksine Kanadalıların talep ettiği özrü dilemedi. Kanada
'da, yatılı kilise okullarında istismar edilen çocuklar konusunda, Papa Franciscus'un özür dilememesi yerli liderlerin tepkisine neden oldu. Kanada'daki yatılı okullarda yüzlerce çocuğun kalıntıları ortaya çıkarılmıştı. Kanada'da 1831 ile 1996 arasında işleyen yatılı kilise okulu sistemi, yaklaşık 150 bin yerli çocuğu zorla evlerinden ve ailelerinden ayırdı. Bu çocuklardan birçoğu fiziksel ve cinsel istismara, tecavüze ve yetersiz beslenmeye maruz kalarak bazıları da üzerlerinde yapılan tıbbi deneylerde hayatlarını kaybetti.