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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Kanadalı yerlilerden Papa’ya tepki

Kanadalı yerlilerden Papa’ya tepki
Geleneksel pazar duası sırasındaki konuşmasında, 'ne ait yatılı okullardaki çocuk istismarlarına dair çıkan haberlerden dolayı üzüldüğünü söyleyen ve yerli halkların haklarına, kültürlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Katolik âleminin ruhani lideri ve Başkanı , beklentilerin aksine Kanadalıların talep ettiği özrü dilemedi. 'da, yatılı kilise okullarında istismar edilen çocuklar konusunda, Papa Franciscus'un özür dilememesi yerli liderlerin tepkisine neden oldu. Kanada'daki yatılı okullarda yüzlerce çocuğun kalıntıları ortaya çıkarılmıştı. Kanada'da 1831 ile 1996 arasında işleyen yatılı kilise okulu sistemi, yaklaşık 150 bin yerli çocuğu zorla evlerinden ve ailelerinden ayırdı. Bu çocuklardan birçoğu fiziksel ve cinsel istismara, tecavüze ve yetersiz beslenmeye maruz kalarak bazıları da üzerlerinde yapılan tıbbi deneylerde hayatlarını kaybetti.
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Kanadalı yerlilerden Papa’ya tepki
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