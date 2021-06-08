Koronavirüs hedef değiştirdi… Artık çocuklar da tehlikede

Koronavirüs salgını, 2019 yılının son aylarından bu yana dünya genelindeki tüm düzeni tersine çevirdi. Şimdiye dek 3 milyon 752 binden fazla kişinin ölümüne neden olan, yaklaşık 175 milyon kişiye bulaşan koronavirüsle mücadelede en önemli araç olan aşı uygulamalarının artmasıyla, salgın konusunda önemli adımlar atılırken endişe yaratan bir haber ABD'den geldi.
VİRÜS ARTIK ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR
Houston Baylor College of Medicine'den Dr. Richina Bicette, ABD medyasına yaptığı açıklamada ülkede artan aşı uygulamaları nedeniyle virüsün yön değiştirdiğini vurguladı. Nüfusun yüzde 41'inden fazlasının çift aşı, 51'den fazlasının ise tek doz aşı olduğu ülkede yetişkinler arasında bulaşımın azalmasının ardından koronavirüs çocukları hedef almaya başladı.
Bicette, ülkede aktif koronavirüs hastalarının yüzde 25'inin çocuklar olduğunu açıkladı. Yaptığı açıklamada, "Yetişkinlerin aşılanıp giderek korunaklı olmaya başlamasıyla toplum içinde halen aktif olan koronavirüs, kendisine yeni konaklar aramaya başladı. Kendine korunaksız hedefler arayan koronavirüs bu nedenle aşılanmamış nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocukları hedef almaya başladı." ifadelerini kullanana Bicette, çocukların da aşılanmaya başlamasının gerektiğini vurguladı.