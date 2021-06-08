Koronavirüs hedef değiştirdi… Artık çocuklar da tehlikede

Koronavirüs salgını, 2019 yılının son aylarından bu yana dünya genelindeki tüm düzeni tersine çevirdi. Şimdiye dek 3 milyon 752 binden fazla kişinin ölümüne neden olan, yaklaşık 175 milyon kişiye bulaşan koronavirüsle mücadelede en önemli araç olan aşı uygulamalarının artmasıyla, salgın konusunda önemli adımlar atılırken endişe yaratan bir haber ABD'den geldi.

VİRÜS ARTIK ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR