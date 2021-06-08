Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 756 bine ulaştı

- Dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı miktarı 2 milyar 180 milyonu geçti.

- Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 174 milyon 572 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 756 bine, iyileşenlerin sayısı 157 milyon 909 bine ulaştı.

- Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 228 bini, Hindistan'da 29 milyon 84 bini, Brezilya'da 16 milyon 985 bini ve Fransa'da 5 milyon 713 bini geçti.

- ABD'de, aşılama kampanyasının hız kesmesinin Başkan Joe Biden'ın 4 Temmuz için belirlediği yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefini zora soktuğu belirtildi.

- Hindistan'da Ulusal Çocukların Haklarını Koruma Komisyonu, ülkede salgının yoğun yaşandığı 1 Nisan 2020 ile 5 Haziran 2021 arasında yaklaşık 30 bin çocuğun bakıma muhtaç hale geldiğini bildirdi.

- Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna aşı yönetmeliğine aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandığı bildirildi.

- Belçika Sağlık Bakanlığı, 16-17 yaş grubundaki gençlerin temmuz ayında aşılanmaya başlayacağını duyurdu.

- Bangladeş'te hükümet, virüsün yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde uygulanan kapanma tedbirlerinin 16 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verdi.

- Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, haziran ayında 500 bin eğitim çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanacağı bildirildi.

- Nepal'de Çin'den gelen 1 milyon doz aşı ile ülke genelinde aşılama çalışmaları yeniden başlatıldı.

- Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, Wembley Stadı'nda oynanacak grup maçlarının, ülkede aşı pasaportlarının kullanılacağı ilk spor etkinliği olacağı açıklandı.

- İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.