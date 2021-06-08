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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Minibüsünü Müslüman ailenin üzerine sürdü: 4 ölü

'nın eyaletine bağlı London kentinde önceki gece gerçekleşen olayda bir minibüs şoförü aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdü. Müslüman aileden 4 kişi hayatını kaybetti. London Polis Şefi , aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 çocuğun ağır yaralandığı olaya ilişkin, "Kurbanların, İslam inancından dolayı bu saldırıda hedef alındığına inanıyoruz." dedi. Saldırının kasıtlı bir eylem olduğuna inandıklarını kaydeden Williams, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesini "yıkıcı bir kayıp" olarak niteledi, saldırı hakkında bilgisi olan vatandaşların yetkilileri aramaları çağrısında bulundu. Ülkenin ileri gelen Müslüman sivil toplum örgütlerinden (NCCM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Müslüman aileye yönelik korkunç saldırıdan dolayı dehşete düşüldüğü kaydedilerek adalet çağrısında bulunuldu. NCCM Başkanı , "Bir adam arabasına bindi, yolda yürüyen Müslüman aileyi gördü ve yaşamayı hak etmediklerine karar verdi. Onları tanımıyordu. Bu, Kanada toprağına yönelik bir terör saldırısıdır. Hükümeti, saldırganı yasaların izin verdiği ölçüde yargılamaya çağırıyoruz" ifadelerini paylaştı.

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Minibüsünü Müslüman ailenin üzerine sürdü: 4 ölü
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