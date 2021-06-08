Netanyahu: Koalisyon tarihi sahtekârlık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
, yeni kurulan İsrail koalisyonunun demokrasi tarihindeki "en büyük seçim sahtekârlığının" sonucu olduğunu öne sürdü. Başbakan Netanyahu'nun değerlendirmesi, İsrail İç Güvenlik (Shin Bet) Şefinin ülkede yaşanabilecek " şiddet" olasılığı konusunda kamuoyunu uyarmasının ardından geldi. Netanyahu, aşırı sağcı Likud Partisi
milletvekillerine hitap ettiği sırada, "Bana göre ülke tarihinin ya da herhangi bir demokrasi tarihinin en büyük seçim sahtekârlığına tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı. Suçlamalarının merkezine solcu, merkezci ve Arap partilerle koalisyon kurmama sözü veren Bennett'i oturtan Netanyahu, ancak Bennett'in seçim kampanyası sırasında verdiği sözü tutmadığını söyledi. Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria
ve Doğu Kudüs
'te aralarında 2 yaralı Filistinli gencin de bulunduğu 17 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi ise işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.