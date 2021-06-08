Siber korsanlara fidye ödemişlerdi… ABD kripto paranın bir kısmını kurtardı

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline'a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirdi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, basın toplantısında, söz konusu siber saldırıyı düzenleyen "DarkSide" isimli bilgisayar korsanı ağına yapılan milyonlarca dolar kripto paranın geri alındığını duyurdu.

BITCOIN CÜZDANI ELE GEÇİRİLDİ

Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı Paul Abbate ise aynı basın toplantısında yaptığı konuşmada, DarkSide'ın Colonial Pipeline için istediği fidyeler için kullandığı bitcoin cüzdanının ele geçirildiğini kaydetti.

Ele geçirilen paranın tam tutarına ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.