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Giriş Tarihi: 8.6.2021 09:27

Siber korsanlara fidye ödemişlerdi… kripto paranın bir kısmını kurtardı

AA
Siber korsanlara fidye ödemişlerdi… ABD kripto paranın bir kısmını kurtardı

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yeni bir açıklama,  geçtiğimiz aylarda siber korsanlar tarafından dolandırılan ’nın, korsanlara ödediği fidyenin bir kısmının kurtarıldığını belirtti.

Adalet Bakanlığı, geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı 'a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirdi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı , basın toplantısında, söz konusu siber saldırıyı düzenleyen "" isimli bilgisayar korsanı ağına yapılan milyonlarca dolar kripto paranın geri alındığını duyurdu.

BITCOIN CÜZDANI ELE GEÇİRİLDİ

Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı ise aynı basın toplantısında yaptığı konuşmada, DarkSide'ın Colonial Pipeline için istediği fidyeler için kullandığı bitcoin cüzdanının ele geçirildiğini kaydetti.

Ele geçirilen paranın tam tutarına ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

ABD'nin 'ndaki petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Colonial Pipeline, geçen ay fidye isteyen bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olmuştu.

Colonial Pipeline'ın CEO'su, 'a yaptığı açıklamada, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.

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Siber korsanlara fidye ödemişlerdi… ABD kripto paranın bir kısmını kurtardı
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