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Giriş Tarihi: 8.6.2021 15:48

Sınırı geçerek mayın döşeyecekti! askeri yakaladı

AA
Sınırı geçerek mayın döşeyecekti! Azerbaycan askeri yakaladı

topraklarına geçerek mayın döşemeyi amaçlayan askeri yakalandı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan- sınırının Laçın istikametinde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait keşif ve sabotaj grubunun kötü hava koşullarını fırsat bilerek sınırı geçtiği bildirildi.

GRUBUN DİĞER ÜYELERİ GERİ ÇEKİLDİ

Bölgede görev yapan Azerbaycan askerlerinin, Ermeni gruptan Artur Kartanyan isimli askeri yakaladığı, grubun diğer üyelerinin ise geri çekildiği belirtildi.

Ön araştırmalara göre, keşif ve sabotaj grubunun görevinin Azerbaycan topraklarını mayınlamak olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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Sınırı geçerek mayın döşeyecekti! Azerbaycan askeri yakaladı
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