Son dakika: İnternet çöktü! Dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor

NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre son bir saatte Avustralya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Çin'den internet kesintisi ile ilgili raporlar geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen bir arızadan dolayı meydana gelen kesinti, dünyayı etkisi altına aldı.

İngiliz kaynaklara göre hükümete ait internet siteleri de erişime kapandı. Aralarında Independent, The Guardian ve New York Times'ın da bulunduğu dünyaca ünlü yayın kuruluşlarına erişim sağlanamazken, daha birçok medya kuruluşunun internet sayfalarının da okurlarına hizmet veremiyor.

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