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Giriş Tarihi: 8.6.2021 14:24 Son Güncelleme: 8.6.2021 14:39

Son dakika: çöktü! Dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İnternet çöktü! Dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor

Son dakika haberi… Dünya genelinde yaşanan kesintisi yaşanıyor. Aralarında ticaret devi ve 'in de olduğu pek çok siteye erişim sağlanamazken arızanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Son dakika haberi… Dünya genelinde yaşanan kesintisi yaşanıyor.

Aralarında dünyaca ünlü e-ticaret devi ve de olmak üzere pek çok siteye erişimin sağlanamadığı bildirildi.

NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

basınında yer alan haberlere göre son bir saatte , , , ve 'den ile ilgili raporlar geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen bir arızadan dolayı meydana gelen kesinti, dünyayı etkisi altına aldı.

İngiliz kaynaklara göre hükümete ait internet siteleri de erişime kapandı. Aralarında , ve 'ın da bulunduğu dünyaca ünlü yayın kuruluşlarına erişim sağlanamazken, daha birçok medya kuruluşunun internet sayfalarının da okurlarına hizmet veremiyor.

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Son dakika: İnternet çöktü! Dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor
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