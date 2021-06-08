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Giriş Tarihi: 8.6.2021 09:38 Son Güncelleme: 8.6.2021 09:58

Son dakika | Terör örgütü yine peşmergeyi hedef aldı

AA
Son dakika | Terör örgütü PKK yine peşmergeyi hedef aldı

Son dakika... Terör örgütü 'nın 'ın kentinde bir peşmergeyi öldürdüğü bildirildi.

erör örgütü 'nın 'ın kentinde bir peşmergeyi öldürdüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, PKK Duhok'un Zaho ilçesine bağlı Derkar nahiyesinde güçlerine saldırdı.

Olaya ilişkin konuşan Derkar Nahiye Müdürü Edib Cafer, sabah saatlerinde PKK mensuplarınca açılan keskin nişancı ateşiyle bir peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

PEŞMERGE GÜÇLERİNE PUSU KURDULAR

Terör örgütü PKK, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.

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Son dakika | Terör örgütü PKK yine peşmergeyi hedef aldı
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