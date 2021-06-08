Türklerin binasını kundaklayan Alman tutuklandı

Almanya
'da Türklerin yaşadığı binayı kundakladığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı. Baden-Vürtemberg eyaletindeki Pforzheim
şehrinde Türklerin yaşadığı binada 4 Haziran'da kundaklama sonucu çıkan yangın nedeniyle 52 yaşındaki bir Alman gözaltına alındı. Şüphelinin olayın hemen ardından yakalanıp sorgulandıktan sonra bırakıldığı, daha sonra tekrar gözaltına alınıp hakim karşısına çıkarıldığı belirtildi. Daha önce de ırkçı bir suç nedeniyle ceza aldığı belirlenen 52 yaşındaki şüphelinin, söz konusu binayı bilerek ateşe verdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. Binalarda yaşayanların yabancı olmaları nedeniyle kundaklamanın ırkçı bir saldırı olabileceğinden şüpheleniliyor. Binada büyük maddi hasar meydana gelirken 3 kişi yaralanmıştı.