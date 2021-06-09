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Giriş Tarihi: 10.6.2021 00:20 Son Güncelleme: 10.6.2021 00:35

Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde lideri Putin'i uyardı

AA
ABD Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde Rusya lideri Putin'i uyardı

Başkanı , Avrupa gezisi kapsamında görüşeceği Devlet Başkanı 'e, Rus hükümetinin 'zararlı faaliyetler' yapması durumunda Washington'un 'sağlam ve anlamlı' yanıt vereceği uyarısında bulundu.

Biden, tatil beldesi Cornwall'da düzenlenecek 'ne katılmak üzere 'ye geldi. Uçağı Suffolk kentindeki Mildenhall Askeri Üssü'ne inen Biden, burada Hava Kuvvetleri personeli ve ailelerinden oluşan bir kalabalığa seslendi.

"ABD'NİN GERİ DÖNDÜ"

Başkan olarak ilk yurt dışı gezisini yapan Biden, Avrupa'daki temaslarının her noktasında "ABD'nin geri döndüğünü ve dünya demokrasilerinin en çetin zorluklar ve gelecekleri için en önemli meselelerin üstesinden gelmede birlikte hareket edeceğini açıkça belirteceğini" söyledi.

"BİLMESİNİ İSTEDİĞİM ŞEYLERİ SÖYLEYEĞİM"

Biden, temasları kapsamında lideri Putin ile de görüşeceğine işaret ederek, "Ona bilmesini istediğim şeyleri söyleyeceğim." diye konuştu.

"DEMOKRASİLERİN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETMENİN SONUÇLARI OLACAĞINI İLETECEĞİM"

ABD'nin Rusya ile gerginlik peşinde olmadığını, "istikrarlı, öngörülebilir bir ilişki" istediğini kaydeden Biden, "Ancak Rus hükümeti zararlı faaliyetlerde bulunursa ABD'nin sağlam ve anlamlı bir şekilde yanıt vereceği konusunda nettim, bunu zaten gösterdik. ABD, Avrupa ve başka yerlerde demokrasilerin egemenliğini ihlal etmenin sonuçları olacağını ileteceğim." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, Washington'un transatlantik ittifaka bağlılığının "kaya gibi sağlam" olduğunu da belirtti.

BİDEN'IN İLK YURT DIŞI GEZİSİ

Biden, Avrupa gezisinin ilk ayağında 10 Haziran'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 13 Haziran'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek. İngiltere'nin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek olan Biden, 14 Haziran günü gerçekleştirilecek 'ne katılacak. ABD Başkanı, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Biden, 15 Haziran'da Brüksel'de ABD-AB Zirvesi'ne katılacak ve 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı ile bir araya gelecek.

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ABD Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde Rusya lideri Putin'i uyardı
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