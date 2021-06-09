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Giriş Tarihi: 9.6.2021 13:37

- rekabetini artıracak hamle! Tasarı onaylandı

AA
ABD-Çin rekabetini artıracak hamle! Tasarı onaylandı

ile arasında yıllardır devam eden teknoloji rekabetinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Senatosu, teknolojide ABD'nin Çin'le rekabetine katkı sağlayacak tasarıyı onayladı. Buna göre Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçe, ABD’nin Çin’e karşı üstünlük elde etmesine olanak sağlayacak.

Senatosu, ile rekabetinde ABD'nin teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlaması beklenen kapsamlı yasa tasarısını kabul etti.

ABD Senatosunda yapılan oylamada 32 "hayır" oyuna karşılık 68 "evet" oyu ile onaylanan tasarı, Başkan 'ın masasına gitmeden önce Temsilciler Meclisinde de oylanacak.

DEMOKRATLARLA CUMHURİYETÇİLERİ BULUŞTURAN TASARI

ABD Senatosunda haftalardır bekleyen tasarının Cumhuriyetçi senatörlerin de katkılarıyla geçmesi, Çin'le rekabet konusunda Demokratlarla Cumhuriyetçilerin bir araya gelebileceği konusunda önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

ABD'nin teknolojik alanda Çin'le rekabetinde üstünlük sağlayabilmesi amacıyla hazırlanan tasarı, teknolojik altyapı ve Ar-Ge yatırımlarına 190 milyar dolar ayırırken, yarı iletkenlerin üretimi içinse 54 milyar dolarlık bir bütçe öngörüyor.

54 milyar dolarlık bütçe içinde 2 milyar dolarlık bölümün ise, otomobillerde kullanılan ve bir süredir üretiminde ciddi sorunlar yaşanan çiplerin üretimi için ayrıldığı vurgulanırken, söz konusu teknolojik paketinin birçok alanda yeni yatırımların önünü açacağı belirtiliyor.

ise bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarının Senatodan geçmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bunun çok önemli bir paket olduğunu ve imzalamak için sabırsızlandığını ifade etti.

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ABD-Çin rekabetini artıracak hamle! Tasarı onaylandı
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