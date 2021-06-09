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Giriş Tarihi: 9.6.2021 12:11

ve ’dan ortak tatbikat

İHA
ABD ve Suudi Arabistan’dan ortak tatbikat

hükümetinden yapılan açıklamaya göre askeri kuvvetler, askerleri ile ortak tatbikata başladı.

ve askerleri, Suudi Arabistan'ın kuzeybatı bölgesinde ortak tatbikata başladı.

ASKERİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK HAMLE

, (RSLF) ve 'nin (AGF), Suudi Arabistan'ın kuzeybatı bölgesinde geniş kapsamlı bir ortak tatbikata başladığını duyurdu.

Bakanlık, Şahin Pençeleri 4 ( 4) adlı tatbikat ile Suudi Arabistan ve ABD arasındaki askeri ilişkileri güçlendirmeyi ve askeri kavramları birleştirmeyi amaçlandığını açıkladı.

ABD ve Suudi Arabistan askerlerinin tatbikatının, iki ülkenin askeri deneyimlerini paylaşmaya, askeri mühimmat geliştirmeye, askeri hazırlık seviyesini arttırmaya ve dış tehditle yüzleşmeye katkı sağlayacağı da aktarıldı.

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ABD ve Suudi Arabistan’dan ortak tatbikat
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