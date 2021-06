Alman ve Yunan medyasından Türk SİHA’larına övgü

Türk SİHA'larına dünyadan her gün yeni bir övgü geliyor. Son olarak Alman ve Yunan medyası, Savunma sanaiide adından sıkça söz ettiren Türkiye 'nin yerli ve milli araçlarına geniş yer verdi. Alman Die Welt Gazetesi, "Etkili Türk SİHA'ları ihracatta nasıl hit oluyor" başlıklı haberinde Türk SİHA'larını mercek altına aldı. Türk SİHA'larının yüksek teknolojiyle donandığı vurgulanan haberde " ABD ve İsrail 'in yerini Türkiye alıyor" ifadeleri dikkat çekti. NATO üyesi Polonya'nın 24 adet Türk SİHA'sı sipariş ettiği belirtilirken çok daha fazla ülkenin Bayraktar TB2 almak istediğine vurgulandı. Yunan basını da alanında en iyiler arasında yer alan, Bayraktar TB2 ile Türklerin kendilerini dünyaya ispatladıklarını yazdı. Türkiye'nin İHA ve SİHA'larda Irak'ın kuzeyi, Suriye ve Karabağ'da kendini ispat ettiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin kendi sınırlarında da daha güçlü duruma geldiği analizi yapıldı. "Türkiye'nin SİHA'ları neden bu kadar satıyor" başlığıyla verilen haberde Türk SİHA'larının test edildikleri ve kullanıldıkları her yerde tam puan aldıkları vurgulandı.