Bosna Kasabı’na müebbet hapis cezası

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de müebbet cezası verdiği Bosnalı Sırpların eski lideri "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in davasında nihai karar açıklandı. Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), 78 yaşındaki Mladic hakkında daha önce verilen ömür boyu hapis cezasını onarken, Mladic'in temyiz başvurusu ise reddedildi. Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.
Bosna Hersek
'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu. Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan
'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.