Boyu 30 metre ağırlığı 67 ton

Avustralya
'da, ilk parçası 2007'de bulunan dinozor türünün kıtada şu ana kadar keşfedilen en büyük dinozor fosili olduğu ve dünyanın da en büyük türlerinden biri olduğu açıklandı. Queensland eyaletinde bilim insanları, ilk parçası 2007'de bulunan dinozor türünün kıtada şu ana kadar keşfedilen en büyük dinozor fosili olduğunu açıkladı. Dünya genelindeki en büyük 15 dinozor türü arasında yer aldığı da bildirilen dinozor fosilinin 92-96 milyon yıl önce yaşayan ve Titanozorlar olarak bilinen, bitki yiyen Australotitan cooperensis türü olduğu belirtildi. Kemik incelemelerinde boyunun yaklaşık 30 metre yani "basketbol sahası kadar" olduğu belirtilen dinozorun ağırlığı ise 67 ton olarak açıklandı.