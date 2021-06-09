Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a atılan tokat şoke etmişti… Dövüş ustası çıktı!

Dünya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yapılan tokatlı saldırıyı konuşuyor. Fransa Cumhurbaşkanı, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Kalabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.
KILIÇ KULLANMA USTASI
Macron'a Drome bölgesini ziyareti sırasında tokat atan kişinin Avrupa Tarihi Dövüş Sanatları (HEMA) ustası olduğu belirlendi.
Fransız basını, saldırganın Uzakdoğu kılıç kullanma sanatı olan Kendo yaptığını, ayrıca HEMA ustası olduğunu yazdı. Saldırganın sosyal medyada aşırı sağcı hesapları takip ettiği belirtildi.
Valence savcılığı, adı Damien T. olarak açıklanan 28 yaşındaki saldırgan ile onunla birlikte gözaltına alınan arkadaşının sabıka kaydının olmadığını açıkladı.
Saldırgan, Macron'a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız krallarının savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.
MACRON'DAN TEPKİ GECİKMEDİ
Macron, yerel Dauphine Libere gazetesine verdiği demeçte, uğradığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Her şeyin yolunda olduğunu ve bu olayın münferit bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, bu olayın çok sayıda insanın hayatını ilgilendiren konuların önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.
"MAKAMLARA SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"
Macron, "Cumhuriyette makamlara saygı gösterilmeli. Bu mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacağım. Makamlar, hangisi olursa olsun, bizlerden büyüktür ve saldırı konusu olmamalı." ifadesini kullandı.
Fransa'da ifade ve oy özgürlüğünün bulunduğunu ifade eden Macron, "Eylemlerde ve söylemlerde şiddet ve nefret olmamalı, aksi takdirde demokrasinin kendisi tehdit haline gelir." yorumunda bulundu.
Macron, Fransız halkının "cumhuriyetçi" olduğunu ve büyük bölümünün ülkenin sorunlarıyla ilgilendiğini, bu nedenle bu münferit olayın ve aşırı şiddet yanlısı kişilerin kamu tartışmalarını ele geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi. Olayın kendisini etkilemediğini ve endişelendirmediğini ifade eden Macron, çalışmalarını sürdüreceği sözlerini ekledi.
FRANSIZ SİYASETÇİLER SALDIRIYI KINADI
Fransa Başbakanı Jean Castex ve siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tokatlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, demokrasinin münazara, diyalog ve fikirlerin çatışması olduğunu ancak hiçbir şekilde şiddet ve sözlü saldırı olamayacağını belirtti.
Jean Castex, "(Bu olay) Hepimizi ilgilendiriyor. Demokrasimizin temelleri söz konusu. Cumhurbaşkanı aracılığıyla demokrasi hedef alınıyor." dedi.
Macron'un selefi François Hollande, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "cumhurbaşkanına saldırıda bulunmanın ülkenin kurumlarına bir saldırı olduğunu" ifade etti. Halkın tamamının Cumhurbaşkanı Macron ile dayanışma içinde olması gerektiğini kaydeden Hollande, Macron'a desteklerini iletti.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin lideri Marine Le Pen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, demokrasinin fiziksel şiddeti asla tolere edemeyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ve tahammül edilemez fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından, "Bu kez şiddet yanlılarının eyleme geçtiğini anlamaya başlıyorsunuz. Cumhurbaşkanı ile dayanışma içindeyim." mesajını paylaştı.
ZİYARETLERİNE DEVAM EDECEK
Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) ve merkez sol Sosyalist Partilerinden birçok milletvekili de Macron'un saldırıya uğramasını kınadı.
SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokatlı şok saldırı kamerada
Öte yandan Elysee Sarayından yapılan açıklamada, tokatlı saldırının ardından Macron'un programında değişiklik yapılmadığını ve diğer ziyaretlerini gerçekleştireceği belirtildi.Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protestocudan tokat yedi!