Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a atılan tokat şoke etmişti… Dövüş ustası çıktı!

Her şeyin yolunda olduğunu ve bu olayın münferit bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, bu olayın çok sayıda insanın hayatını ilgilendiren konuların önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.

"MAKAMLARA SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

Macron, "Cumhuriyette makamlara saygı gösterilmeli. Bu mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacağım. Makamlar, hangisi olursa olsun, bizlerden büyüktür ve saldırı konusu olmamalı." ifadesini kullandı.