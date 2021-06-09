Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransız mahkemesi devleti ayrımcılıktan tazminata mahkum etti
Giriş Tarihi: 9.6.2021 10:09

mahkemesi devleti ayrımcılıktan tazminata mahkum etti

AA
Fransız mahkemesi devleti ayrımcılıktan tazminata mahkum etti

'da Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında devlete ayrımcılık suçlamasından dava açan lise öğrencilerini haklı buldu. Mahkeme, lise öğrencilerine yönelik 'ayrımcı kimlik kontrolü' nedeniyle tazminat kararı verdi.

'da mahkeme, polisin 2017'de kendilerine "ayrımcı kimlik kontrolü" yaptığı gerekçesiyle devleti dava eden 3 lise öğrencisini haklı buldu.

AYRIMCI KİMLİK KONTROLÜ

Temyiz Mahkemesi, Epinay-sur-Seine bölgesinden , ve adlı 3 lise öğrencisinin 'den dönüş sırasında Paris'teki Kuzey Garı'nda polis memurları tarafından sınıf arkadaşları ve yoldan geçenlerin gözü önünde kökenleri nedeniyle "ayrımcı kimlik kontrolüne" maruz bırakıldığına hükmetti.

Hükme ilişkin açıklamada yargıçlar, polisin cinsiyet ve fiziksel özellikleri, özellikle kökenleri nedeniyle yaptığı bu kimlik kontrolünün ayrımcılık teşkil ettiği ve devlet açısından ağır suistimal oluşturduğunu belirtti. Mahkeme, devletin her bir gence 1500'er euro manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Davanın ilk görüldüğü mahkeme , sınıftan çok sayıda azınlık olduğu gerekçesiyle kimlik kontrolünün ayrımcı olmadığına hükmetmiş, öğrenciler davayı temyize taşımıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransız mahkemesi devleti ayrımcılıktan tazminata mahkum etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA