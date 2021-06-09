Fransız mahkemesi devleti ayrımcılıktan tazminata mahkum etti

Fransa'da mahkeme, polisin 2017'de kendilerine "ayrımcı kimlik kontrolü" yaptığı gerekçesiyle devleti dava eden 3 lise öğrencisini haklı buldu.

AYRIMCI KİMLİK KONTROLÜ

Paris Temyiz Mahkemesi, Epinay-sur-Seine bölgesinden İlyas Haddaji, Mamadou Camara ve Zakaria Hadji Mmadi adlı 3 lise öğrencisinin Brüksel'den dönüş sırasında Paris'teki Kuzey Garı'nda polis memurları tarafından sınıf arkadaşları ve yoldan geçenlerin gözü önünde kökenleri nedeniyle "ayrımcı kimlik kontrolüne" maruz bırakıldığına hükmetti.