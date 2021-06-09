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Giriş Tarihi: 9.6.2021 16:31

mahkemesinden skandal karar! 13 yaşındaki Filistinli çocuğa…

AA
İsrail mahkemesinden skandal karar! 13 yaşındaki Filistinli çocuğa…

devletinin Filistin halkına uyguladığı sistematik terör ara vermiyor. Filistin halkına zulmederek topraklarını ve evlerini almaya çalışan İsrail kuvvetleri, buna karşı çıkmaya çalışan Filistinlilere yaşlı genç demeksizin baskı uyguluyor.

askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli Sened Muhammed Mukbil'e bir ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

İŞGALCİ YAHUDİLERİN ARACINA TAŞ ATMAKLA SUÇLANDI

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki 'da bulunan mahkemesinin 13 yaşındaki Filistinli Sened Muhammed Mukbil'e verdiği cezaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın kentinin batısında yer alan 'nin Mukbil'e 2 bin Şekel para cezası ve 31 gün hapis cezası verilmesine hükmettiği belirtildi.

Basın Sorumlusu Emani Sarahne'ye göre İsrail makamları, Mukbil'i Batı Şeria'nın kuzeyindeki El-Halil kentine bağlı beldesinde Yahudi yerleşimcilerin aracına taş atmakla suçluyordu.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 180'i çocuk, 39'u kadın ve 500'ü idari tutuklu olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

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İsrail mahkemesinden skandal karar! 13 yaşındaki Filistinli çocuğa…
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