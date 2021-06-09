Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail polisi işgalcilere yardım etti! Mescid-i Aksa’ya yeni baskın
Giriş Tarihi: 9.6.2021 12:26 Son Güncelleme: 9.6.2021 12:33

polisi işgalcilere yardım etti! Mescid-i Aksa’ya yeni baskın

AA
İsrail polisi işgalcilere yardım etti! Mescid-i Aksa’ya yeni baskın

İşgalci , halkına saldırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Mescidi Aksa’da cemaate saldıran İsrail polisinin müdahalesinin ardından başlayan katliamların yankısı henüz dinmemişken, ’te yeni bir saldırı düzenlendi. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 78 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

POLİS KORUMASINDA BASKIN

polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi. Dün de 128 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

FANATİK YAHUDİLER 2003'TEN BU YANA HAK İHLAL EDİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren , Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail polisi işgalcilere yardım etti! Mescid-i Aksa’ya yeni baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA