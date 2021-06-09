İtalya'da son 24 saatte 2 bin 199 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor.

2 BİN 199 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 218 bin 738 koronavirüs testi yapıldığı ve 2 bin 199 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 237 bin 790'a ulaştığı kaydedildi.

77 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 77 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 767'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 8 bin 912 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 174 bin 935 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 27 kişi azalarak 661'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 39 milyon 495 bin 769 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 394 bin 797 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.