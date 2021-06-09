Koronavirüs salgınında sızıntı iddiaları güçleniyor! Gizli rapor ortaya çıktı

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. 2019 yılının son aylarından bu yana 3 milyon 763 bin kişinin hayatına mal olan, 174 milyon 753 bin kişiye bulaşan virüsün kaynağı ise hala belirlenemedi.
Son bir buçuk yıldır başta Çin'in Vuhan kentinde bulunan laboratuvardan sızma iddiaları başta olmak üzere hayvan pazarlarından çıktığı söylentilerini beraberinde getiren koronavirüsün kaynağına ilişkin yeni bir rapor yayınlandı.
LABORATUVAR SIZINTISI 2020 YILINDA KESİNLEŞMİŞ
İngiliz basınında çıkan haberlere göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ulusal laboratuvar, Mayıs 2020 yılında hazırladığı raporda virüsün Vuhan'dan çıktığını söyleyerek detaylı inceleme talebinde bulundu.
Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı
Berkeley yakınlarında bulunan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın hazırladığı "çok gizli" rapora göre Mayıs 2020 tarihinde koronavirüsü inceleyen uzmanlar, virüsün laboratuvarda üretildiğinin tartışılmaz kesinlikte olduğu sonucuna ulaştı. Virüsün doğal yollarla evrimleşmediğini söyleyen uzmanlar, bulgularını ABD Dışişleri Bakanlığı ile de paylaştı.
Haberlere göre ABD hükümetinin olayı ayrıntılı olarak incelemesinin tavsiye edildiği rapor, hükümet yetkililerine ilk bulgudan tam 5 ay sonra iletildi.
15 Ocak'ta bakanlık tarafından hazırlanan bir bildiride, virüsün laboratuvar kökenli olduğu ifadeleri de yer aldı. Kaliforniya'daki laboratuvarın hazırladığı gizli rapor, Wall Street Journal tarafından dünyaya duyuruldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın da geçtiğimiz günlerde istihbarat servislerine sızıntı iddiaların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi talimatını vermesi, sızıntı söylentilerine ilişkin soru işaretlerini bir kez daha kuvvetlendirdi.Çinli bilim insanının canlı yayında açıkladığı iddia asılsız çıktı İngiliz basınından dünyayı sarsan rapor! Koronavirüs iddiaları gerçek çıktı!