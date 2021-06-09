Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Koronavirüs salgınında sızıntı iddiaları güçleniyor! Gizli rapor ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 9.6.2021 11:34

salgınında sızıntı iddiaları güçleniyor! Gizli rapor ortaya çıktı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Koronavirüs salgınında sızıntı iddiaları güçleniyor! Gizli rapor ortaya çıktı

Dünyayı etkisi altına alan salgınının ortaya çıkışına dair iddialar, gündemi sarsmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde araştırmacıların, koronavirüsün genetik kodlarında “insan parmak izi”ne rastlamasının ardından İngiliz basınında yer alan yeni bir iddia, virüsün laboratuvardan çıktığının neredeyse kesin olduğunu söyledi.

salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. 2019 yılının son aylarından bu yana 3 milyon 763 bin kişinin hayatına mal olan, 174 milyon 753 bin kişiye bulaşan virüsün kaynağı ise hala belirlenemedi.

Son bir buçuk yıldır başta 'in kentinde bulunan laboratuvardan sızma iddiaları başta olmak üzere hayvan pazarlarından çıktığı söylentilerini beraberinde getiren koronavirüsün kaynağına ilişkin yeni bir rapor yayınlandı.

LABORATUVAR SIZINTISI 2020 YILINDA KESİNLEŞMİŞ

basınında çıkan haberlere göre 'nin eyaletinde bulunan ulusal laboratuvar, Mayıs 2020 yılında hazırladığı raporda virüsün Vuhan'dan çıktığını söyleyerek detaylı inceleme talebinde bulundu.

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı

yakınlarında bulunan 'nın hazırladığı "çok gizli" rapora göre Mayıs 2020 tarihinde koronavirüsü inceleyen uzmanlar, virüsün laboratuvarda üretildiğinin tartışılmaz kesinlikte olduğu sonucuna ulaştı. Virüsün doğal yollarla evrimleşmediğini söyleyen uzmanlar, bulgularını ile de paylaştı.

Haberlere göre ABD hükümetinin olayı ayrıntılı olarak incelemesinin tavsiye edildiği rapor, hükümet yetkililerine ilk bulgudan tam 5 ay sonra iletildi.

15 Ocak'ta bakanlık tarafından hazırlanan bir bildiride, virüsün laboratuvar kökenli olduğu ifadeleri de yer aldı. Kaliforniya'daki laboratuvarın hazırladığı gizli rapor, tarafından dünyaya duyuruldu.

ABD Başkanı 'ın da geçtiğimiz günlerde istihbarat servislerine sızıntı iddiaların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi talimatını vermesi, sızıntı söylentilerine ilişkin soru işaretlerini bir kez daha kuvvetlendirdi.

Çinli bilim insanının canlı yayında açıkladığı iddia asılsız çıktı İngiliz basınından dünyayı sarsan rapor! Koronavirüs iddiaları gerçek çıktı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs salgınında sızıntı iddiaları güçleniyor! Gizli rapor ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA