Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son görüntüleri tartışmalara yol açtı

Sert politikaları ve sıra dışı çıkışlarıyla dünyanın en çok merak edilen siyasi isimlerinden biri olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son haliyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
KİLO KAYBI DİKKAT ÇEKTİ
İngiliz The Guardian'ın haberine göre Kuzey Kore devlet medyasının elde ettiği yeni görüntülerde Jong-un'un ciddi biçimde kilo kaybettiği görüldü.
The Guardian, Jong-un'un kol saatinin kayışını da mercek altına aldı. Kayışının geçtiğimiz aylara göre çok daha sıkı olduğuna ilişkin görüntüler servis edildi.
Fotoğraflarda, Kim'in sol bileğinin Kasım 2020 ve Mart 2021'de çekilen benzer görüntülerden çok daha ince olduğunu görülüyor.
Fazla kilosu ve sağlıksız yaşam biçimiyle gündeme gelen 37 yaşındaki Kuzey Kore liderinin ciddi biçimde zayıflaması çeşitli iddialara da konu oldu.
Güney Kore medyasında yer alan haberlerde ise Jong-un'un zayıflamasının ardında sağlık sorunları yattığı iddia edildi. Jong-un'un zayıflaması sağlığının kötüye gittiği şeklinde yorumlansa da bilinçli bir kilo verme kararı olup olmadığı henüz bilinmiyor.