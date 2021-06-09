Lübnan’da büyük kaos! Bitme noktasına geldi…

Lübnan'da yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birkaç haftadır önünde uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında yakıt stokunun tükenmek üzere olduğu bildirildi.

"YAKITIN BİTMESİNE ÇOK YAKLAŞTIK"

Lübnan'da Yakıt Dağıtım Şirketleri Temsilcisi Fadi Ebu Şakra, yerel basına yaptığı açıklamada, stoklarda ciddi düşüş olduğunu belirterek, benzin istasyonlarında tümüyle pompaların kapanmaması için ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.