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Giriş Tarihi: 9.6.2021

’a tokatlı saldırı

Macron’a tokatlı saldırı
Cumhurbaşkanı , Drome bölgesini ziyaretinde, slogan atan bir kişi tarafından tokatlandı. Cumhurbaşkanı Macron, güneydoğudaki Drome bölgesini ziyaret edip halkla koronavirüs pandemisinden sonra hayatın ne derece normale döndüğü hakkında konuştu. Metal bir bariyerin arkasında bekleyen vatandaşlara yanaşan Macron'a, kalabalığın içindeki tişört giyen ve güneş gözlüğü takan biri tarafından tokat atıldı. Güvenlik görevlileri bu kişiye hemen müdahale edip Macron'u da olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıyla ilgili toplamda 2 kişi gözaltına alındı.
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Macron’a tokatlı saldırı
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