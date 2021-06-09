PKK, Barzani güçlerine yeniden saldırdı

Irak'ın kuzeyi'nde Metina bölgesinde Barzani
'ye bağlı peşmerge güçlerine saldırarak 5 kişiyi öldüren terör örgütü PKK bu kez Zap bölgesindeki peşmergelere yönelik silahlı saldırı yaptı. Teröristlerin Zap'ın Derkar bölgesinde yaptığı saldırıda 1 peşmerge öldü. Geçtiğimiz hafta Metina Dağı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından Barzani liderliğindeki peşmergelere ait konvoya pusu kurularak yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Bölgesel Kürt yönetimi tarafından yapılan açıklamada, PKK şiddetle kınanmıştı.