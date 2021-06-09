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Giriş Tarihi: 9.6.2021 16:57

’da korona hastanesinde çıkan yangın can aldı

İHA
Rusya’da korona hastanesinde çıkan yangın can aldı

’nın bölgesinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü ’nde büyük bir yangın çıktı. Yerel basında yer alan haberlere göre yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

'da yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 3 hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

VANTİLATÖR PATLADI

Rusya'nın bölgesinde yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü Semashko Pandemi Hastanesinin acil servis bölümünde bir vantilatörün patlaması sonucu yangın çıktı.

Olayda 3 hasta duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybederken, vücudunda ciddi yanıklar oluşan bir hemşire de dahil olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Yangını söndürmek için bağlı 60 personel ve 19 itfaiye aracı görevlendirildi. Bakanlık, hastanede bulunan 10 doktor ve 36 hastanın tahliye edildiğini belirtti.

Patlayan vantilatörün malı bir 5000D tipi vantilatör olduğu belirtilirken, yangının 15 metrekarede etkili olduğu ve 44 dakika içinde söndürüldüğü aktarıldı.

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Rusya’da korona hastanesinde çıkan yangın can aldı
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