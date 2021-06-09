Rusya’da korona hastanesinde çıkan yangın can aldı

Olayda 3 hasta duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybederken, vücudunda ciddi yanıklar oluşan bir hemşire de dahil olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Yangını söndürmek için Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 60 personel ve 19 itfaiye aracı görevlendirildi. Bakanlık, hastanede bulunan 10 doktor ve 36 hastanın tahliye edildiğini belirtti.