AB Komisyonu Başkanı’ndan aşı açıklaması: Yetişkin nüfusun yarısından fazlası…

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 50'sinden fazlasına en az bir doz yeni tip koronavirüs aşısı yapıldığını söyledi
Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere'nin ev sahipliğinde yapılacak G7 Zirvesi hakkında Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.
"100 MİLYON AVRUPALI AŞILANDI"
G7'nin benzer düşünen ve ortak değerleri paylaşan ülkelerden meydana geldiğini anımsatan Von der Leyen, toplantıda koronavirüs, salgının ekonomik etkileri, kurallara dayalı ticaret sistemi, uluslararası ilişkiler, çevre, eğitimin durumu gibi çeşitli başlıkları ele alacaklarını söyledi.
Von der Leyen, AB ülkelerinin aralık ayından bu yana toplam 700 milyon doz aşı ürettiklerini ve bunun 350 milyon dozunu 90'ın üzerinde ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, diğer üretici ülkelerin de aşı ihraç etmesi gerektiğini vurguladı.
Aşı ihracatına rağmen AB'nin aşılamada hızla ilerlediğine dikkati çeken Von der Leyen, "AB ülkelerindeki yetişkin nüfusunun yüzde 50'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Bugün 100 milyon Avrupalı tam olarak aşılanmış durumda." dedi.