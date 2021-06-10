AB Komisyonu Başkanı’ndan aşı açıklaması: Yetişkin nüfusun yarısından fazlası…

Von der Leyen, AB ülkelerinin aralık ayından bu yana toplam 700 milyon doz aşı ürettiklerini ve bunun 350 milyon dozunu 90'ın üzerinde ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, diğer üretici ülkelerin de aşı ihraç etmesi gerektiğini vurguladı.

Aşı ihracatına rağmen AB'nin aşılamada hızla ilerlediğine dikkati çeken Von der Leyen, "AB ülkelerindeki yetişkin nüfusunun yüzde 50'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Bugün 100 milyon Avrupalı tam olarak aşılanmış durumda." dedi.