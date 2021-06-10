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Giriş Tarihi: 10.6.2021 13:02

Komisyonu Başkanı’ndan aşı açıklaması: Yetişkin nüfusun yarısından fazlası…

AA
AB Komisyonu Başkanı’ndan aşı açıklaması: Yetişkin nüfusun yarısından fazlası…

öncesi ’de Konseyi Başkanı ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula , koronavirüsle mücadele konularına da değindi. Aşı ihracatına ilişkin açıklamalarda bulunan Leyen, AB genelinde yetişkin nüfusun yarısından fazlasının en az bir doz aşı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Ursula , AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 50'sinden fazlasına en az bir doz yeni tip koronavirüs aşısı yapıldığını söyledi

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı , 'nin ev sahipliğinde yapılacak hakkında 'de basın toplantısı düzenledi.

"100 MİLYON AVRUPALI AŞILANDI"

'nin benzer düşünen ve ortak değerleri paylaşan ülkelerden meydana geldiğini anımsatan Von der Leyen, toplantıda koronavirüs, salgının ekonomik etkileri, kurallara dayalı ticaret sistemi, uluslararası ilişkiler, çevre, eğitimin durumu gibi çeşitli başlıkları ele alacaklarını söyledi.

Von der Leyen, AB ülkelerinin aralık ayından bu yana toplam 700 milyon doz aşı ürettiklerini ve bunun 350 milyon dozunu 90'ın üzerinde ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, diğer üretici ülkelerin de aşı ihraç etmesi gerektiğini vurguladı.

Aşı ihracatına rağmen AB'nin aşılamada hızla ilerlediğine dikkati çeken Von der Leyen, "AB ülkelerindeki yetişkin nüfusunun yüzde 50'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Bugün 100 milyon Avrupalı tam olarak aşılanmış durumda." dedi.

Von der Leyen, araştırmacıların salgının kaynağını belirlemek için ihtiyaç duyulan her yere erişebilmesi gerektiğini belirterek, "Koronavirüsün kökenlerini öğrenmemiz büyük önem taşıyor." diye konuştu.

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AB Komisyonu Başkanı’ndan aşı açıklaması: Yetişkin nüfusun yarısından fazlası…
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