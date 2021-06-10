Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de bir ilk! Müslüman bölge yargıcı senato tarafından atandı
Giriş Tarihi: 11.6.2021 01:03 Son Güncelleme: 11.6.2021 01:04

'de bir ilk! bölge yargıcı senato tarafından atandı

AA
ABD'de bir ilk! Müslüman bölge yargıcı senato tarafından atandı

'nin eyaletinde hakim olarak görev yapan, asıllı Zahid Quraishi ilk Bölge Yargıcı olarak atandı

Amerikan Senatosu, Zahid Quraishi'nin eyaleti için bölge yargıcı olmasını onaylayarak, 'de ilk defa, anayasanın III. maddesinde belirtilen ayrıcalıklı haklara sahip bir federal yargıcı görev başına getirdi.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, oylamadan önce söz konusu atama ile ilgili, "Yalnızca demografik değil, profesyonel çeşitliliği de genişletmeliyiz ve Başkan Biden'ın bu konuda benimle aynı fikirde olduğunu biliyorum. Quraishi, ABD tarihinde III. Madde federal yargıcı olarak görev yapan ilk Amerikalı Müslüman olacak." diyerek Quraishi'nin böyle bir göreve atanmasının önemine dikkati çekti.

ABD Başkan tarafından aday gösterilerek ilk Müslüman Bölge Yargıcı olma yolu açılan Quraishi New Jersey'de sulh hakimi olarak başarılı bir kariyer geçmişine sahip.

ABD İç Güvenlik Bakanlığında bir süre başdanışman yardımcısı olarak da görev yapan Müslüman yargıç, 2004-2006 yılları arasında askeri savcı olarak hizmet ettiği ABD ordusunda yüzbaşı rütbesini kazanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de bir ilk! Müslüman bölge yargıcı senato tarafından atandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA