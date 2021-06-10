Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’den saldırıları ihbar edenlere 3 milyon dolar ödül
Giriş Tarihi: 10.6.2021 23:56

’den saldırıları ihbar edenlere 3 milyon dolar ödül

İHA
ABD’den saldırıları ihbar edenlere 3 milyon dolar ödül

, 'ta yabancı misyonları hedef alan saldırıları ihbar edene 3 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu

Dışişleri Bakanlığına bağlı Adalet için Ödül tarafından yapılan açıklamada, 'taki misyonlarını hedef alan ve sivillerin içinde saklanan teröristleri ihbar edenlere büyük miktarda para ödülü verileceği bildirildi. Açıklamada, ABD misyonlarını hedef alan saldırıları veya yapılacak saldırıları ihbar edene 3 milyon dolar ödül verileceği aktarıldı. Irak'ın başkenti 'taki Uluslararası Bağdat Havalimanına dün 3 drone'la saldırı düzenlenmişti.

Irak'ta İranlı General 'nin ABD tarafından öldürülmesi ardından, Irak'taki ABD askeri üslerini ve misyonlarını hedef alan saldırılar büyük ölçüde arttı.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’den saldırıları ihbar edenlere 3 milyon dolar ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA