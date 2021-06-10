ABD’li gazetecilere ağustos böceği engeli

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'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletleri istilası altına alan "Broad X" ağustos böcekleri, ABD Başkanı Joe Biden
'ın dün başlayan Avrupa ziyaretini takip edecek gazetecileri taşıyan uçağın saatlerce rötar yapmasına yol açtı. Beyaz Saray
Muhabiri Jonathan Lemire, Twitter hesabından "Biden'ın ziyareti öncesi Dulles'ten Avrupa'ya gidecek Beyaz Saray muhabirlerini taşıyan uçak saatlerce rötar yaptı. Nedeni ise ağustos böceklerinin yol açtığı mekanik sorunlar" ifadesini kullandı. Özellikle, Virginia ve Maryland'da görülen ağustos böcekleri, 4 ila 6 hafta yeryüzünde kalıp çiftleştikten sonra tekrar toprağın altına giriyor.