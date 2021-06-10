ABD’li senatörlerden skandal Doğu Akdeniz planı! Hedefte Türkiye var

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadığı sürtüşme, Başta ABD ve İsrail olmak üzere birçok ülkeyle iş birliği konuşmaları yapmasına neden oluyor. Türkiye'nin bölgedeki meşru haklarından vazgeçmeyi reddederek bölgedeki hakimiyetini artırmasından duyduğu endişeyi saklamayan Yunanistan'ın yardımına bu kez ABD'li senatörler koştu.

"TÜRKİYE'Yİ DOĞU AKDENİZ'DE ENGELLEME" PLANI

Yunan basınında çıkan haberlere göre ABD'li senatörler Bob Menendez ve Marco Rubio, ABD-Yunanistan iş birliğini artırmasını öngören bir tasarıyı Senato'ya sundu.