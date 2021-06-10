ABD’li senatörlerden skandal Doğu Akdeniz planı! Hedefte Türkiye var

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadığı sürtüşme, Başta ABD ve İsrail olmak üzere birçok ülkeyle iş birliği konuşmaları yapmasına neden oluyor. Türkiye'nin bölgedeki meşru haklarından vazgeçmeyi reddederek bölgedeki hakimiyetini artırmasından duyduğu endişeyi saklamayan Yunanistan'ın yardımına bu kez ABD'li senatörler koştu.
"TÜRKİYE'Yİ DOĞU AKDENİZ'DE ENGELLEME" PLANI
Yunan basınında çıkan haberlere göre ABD'li senatörler Bob Menendez ve Marco Rubio, ABD-Yunanistan iş birliğini artırmasını öngören bir tasarıyı Senato'ya sundu.
Yunanistan'ın, NATO için önemli bir partner olduğunu vurgulayan senatörler, ülkenin Doğu Akdeniz'de kritik bir pozisyonda olduğunu ileri sürerek ABD askeri teknolojisiyle Yunan ordusunun güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı. Bölgede Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'le olan ilişkilerin sağlamlaştırılması gerektiğini vurgulayan Menendez ve Rubio, bölgenin "güvenliği" için de önlem alınması gerektiğini savundu.
"YUNANİSTAN'IN HER İSTEĞİNE ANINDA CEVAP VERİLSİN"
"Doğu Akdeniz'deki dengelerin korunması için ABD, Yunan ordusunun modernizasyonuna destek vermelidir" ifadelerinin kullanıldığı öneride, şu maddeler yer aldı:
Bölgede Türkiye'nin güçlü varlığına adeta meydan okumayı amaçlayan skandal tasarı, ABD Senatosu içinde yaşanan güç oyunlarına da dikkat çekti.