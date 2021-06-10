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Giriş Tarihi: 10.6.2021 12:07

’li senatörlerden skandal planı! Hedefte var

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’li senatörlerden skandal Doğu Akdeniz planı! Hedefte Türkiye var

’de ile yaşadığı gerilimler nedeniyle sık sık ’ne “Türkiye’ye engel olun” çağrısı yapan, bölgede çıkarlarının endişeye gireceği korkusuyla ve ’le olan iş birliğini artırmak için girişimlerde bulunan ’a destek, bu kez ABD’li senatörlerden geldi. Senato’ya tasarı sunan ve , ABD’nin Yunan askeri modernizasyonuna desteğini artırması için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

'ın 'de ile yaşadığı sürtüşme, Başta ve olmak üzere birçok ülkeyle iş birliği konuşmaları yapmasına neden oluyor. Türkiye'nin bölgedeki meşru haklarından vazgeçmeyi reddederek bölgedeki hakimiyetini artırmasından duyduğu endişeyi saklamayan Yunanistan'ın yardımına bu kez ABD'li senatörler koştu.

"TÜRKİYE'Yİ DOĞU AKDENİZ'DE ENGELLEME" PLANI

Yunan basınında çıkan haberlere göre ABD'li senatörler ve , ABD-Yunanistan iş birliğini artırmasını öngören bir tasarıyı Senato'ya sundu.

Yunanistan'ın, için önemli bir partner olduğunu vurgulayan senatörler, ülkenin Doğu Akdeniz'de kritik bir pozisyonda olduğunu ileri sürerek ABD askeri teknolojisiyle Yunan ordusunun güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı. Bölgede Yunanistan, ve İsrail'le olan ilişkilerin sağlamlaştırılması gerektiğini vurgulayan Menendez ve Rubio, bölgenin "güvenliği" için de önlem alınması gerektiğini savundu.

"YUNANİSTAN'IN HER İSTEĞİNE ANINDA CEVAP VERİLSİN"

"Doğu Akdeniz'deki dengelerin korunması için ABD, Yunan ordusunun modernizasyonuna destek vermelidir" ifadelerinin kullanıldığı öneride, şu maddeler yer aldı:

  • Yunanistan'ın menşeili askeri ekipmanlardan uzaklaşmasını sağlamak için 2022-2026 döneminde Yunanistan'a her yıl 1 milyon dolarlık bütçe aktarılmalıdır.
  • ABD, Yunanistan'a savunma alanında danışmanlık vermelidir
  • Şimdi ve yakın gelecekte Yunanistan'ın ihtiyacı halince ivedilikle F-35 savaş jetleri sağlanmalıdır.
  • Yunanistan'ın sunacağı ihtiyaç raporları doğrultusunda ABD, her türlü askeri ekipmanı ve desteği hızlı şekilde yerine getirmelidir."

Bölgede Türkiye'nin güçlü varlığına adeta meydan okumayı amaçlayan skandal tasarı, içinde yaşanan güç oyunlarına da dikkat çekti.

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ABD’li senatörlerden skandal Doğu Akdeniz planı! Hedefte Türkiye var
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