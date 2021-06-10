Almanya’da koronavirüs bütçesinde skandal: Zarara uğrattılar…

Almanya'da Sayıştayın, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse karşı mücadelede yaptığı harcamaların abartılı olduğunu ve böylece devletin zarara uğratıldığını tespit ettiği bildirildi.

NDR, WDR kurumlarıyla Süddeutsche Zeitung'un özel haberine göre, Sayıştayın Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na sunduğu raporda, Sağlık Bakanlığının maske tedarik etmede ve yoğun bakım ünitelerine ödenen miktarlarda devleti zarara uğrattığı belirtildi.

SATIŞ TUTARININ ÇOK ÜZERİNDE HARCAMA YAPILDI

Sayıştayın raporunda, Kovid-19 ile mücadelede eczaneler üzerinden vatandaşlara dağıtılan maske başına bakanlığın eczanelere 6 avro ödeme yaptığına ancak sertifikalı maskelerin o dönemde piyasada 1,62 avro fiyatından satıldığına işaret edildi.

Raporda, "FFP" maskeleri için eczanelere şubat ayından bu yana maske başı 3,90 avro üzerinde ödeme yapıldığı, bunun bile piyasa fiyatının üstünde olduğu vurgulanarak şu ana kadar devletin maskeler için 2,1 milyar avro ödeme yaptığı kaydedildi.