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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Berdenazi Kampı’nı kuşattılar

Özgür CEBE Özgür CEBE
Berdenazi Kampı’nı kuşattılar

’ta peşmergeler, Kandil’deki Berdenazi Kampı’nı kuşattı. Bu kampta terör örgütü PKK’nın çekirdek kadroları, Türkiye’ye yönelik sürekli tehditler savuruyordu

Hakkari Çukurca'nın karşısındaki Metina bölgesinde güvenliği sağlamakla görevli peşmerge konvoyuna bir tonluk uzaktan kumandalı bomba ile saldıran teröristler, beş peşmergeyi öldürdü. Çok sayıda zırhlı araç da ağır hasar gördü. Terör örgütü PKK'nın, bir gün sonra da Derkar boğazında konumlanan peşmergelere nöbet değişimi sırasında saldırıp bir peşmergeyi daha öldürmesi bardağı taşıran son damla oldu.

ELEBAŞLARI BURADA
Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı bin 500 kişiden oluşan Peşmerge Özel Kuvvetleri zırhlı araçlarla Erbil'in Çeman İlçesi sınırlarındaki Hacı Ümran kasabasına bağlı Berdenazi bölgesine gönderildi.
Berdenazi Kampı, Kandil'in bir kolu olarak bilinen Helgurt Dağı'nın karşısında yer alıyor. Bu kampta terörist elebaşları , , ve Cemal Şerik barınıyor. Kamp ideolojik eğitimlerin verildiği, karar alma mekanizmasının bulunduğu bir bölge.

PKK'DA PANİK
Şırnak ve Hakkâri sınırının karşısında devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan harekât bölgesine peşmerge gücü takviye yaptı. Peşmergeler, Mehmetçikten kaçmaya çalışan teröristler için tıkama görevi yapacak. Kandil sevkiyatı karşısında panikleyen terör örgütü elebaşları operasyonu durdurmak için peşmergeye saldırıyı üstlenemez oldu.

TERÖRDEN TEMİZLENDİ
Metina Vadisi içinde yer alan Zendura ve Çarçel Tepesi ve Hakkâri sınırındaki Avaşin-Basyan Vadisi içinde kalan Mamreş, Kırmızı Tepe, Verheli, Şuke ve Mervanos bölgeleri teröristlerden tamamen temizlendi. Bu bölgelere Mehmetçik yerleşerek alan hâkimiyeti sağladı.

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Berdenazi Kampı’nı kuşattılar
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