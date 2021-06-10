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Giriş Tarihi: 10.6.2021 21:50 Son Güncelleme: 10.6.2021 22:23

, Kelbecer’de ateşkes ihlali yaptı

İHA
Ermenistan, Kelbecer’de ateşkes ihlali yaptı

askerleri Kelbecer ilinde bulunan askerlerine ateş açarak, ateşkes ihlali yaptı.

Savunma Bakanlığı, askerlerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, Ermeni askerlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı ve olayda Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanın olmadığı belirtildi.

BAKANLIK ERMENİSTAN'I SORUMLU TUTTU

Ermenistan'ın seçim öncesi askeri provokasyonlar yaparak, iki ülke devlet sınırında bilinçli olarak durumu gerginleştirmeye çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, olayla ilgili bütün sorumluluğun Ermenistan'da olduğunu bildirdi.

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Ermenistan, Kelbecer’de ateşkes ihlali yaptı
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