Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokatlı saldırıda bulunmuştu! İstenen ceza belli oldu

"MACRON, ÜLKENİN ÇÖKÜŞÜNÜ NET BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR"

Fransız basınında yer alan haberlerde, Tarel'in mahkemede yaptığı konuşmada, "Bence Macron ülkemizin çöküşünü çok net bir şekilde temsil ediyor" ve "Macron'u gün doğumunda düelloya davet etseydim, karşılık vereceğinden şüpheliyim" dediği aktarıldı.