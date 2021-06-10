Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokatlı saldırıda bulunmuştu! İstenen ceza belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik skandal bir saldırı gerçekleşmişti. Ülkenin Drome bölgesini ziyarete giden Macron, kalabalıkta bulunan bir kişiye yaklaştığı sırada ani bir hareketle tokatlı saldırıya uğramıştı. İsminin Damien Tarel olduğu öğrenilen şahıs hakkında istenilen ceza belli oldu. İşte detaylar...
SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokatlı şok saldırı kamerada
18 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkenin güneydoğusundaki Drôme bölgesinde bulunan Tain-l'Hermitage kasabasına 8 Haziran'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı. Fransız savcılar, Tarel hakkında 18 ay hapis cezası istedi.
"MACRON, ÜLKENİN ÇÖKÜŞÜNÜ NET BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR"
Fransız basınında yer alan haberlerde, Tarel'in mahkemede yaptığı konuşmada, "Bence Macron ülkemizin çöküşünü çok net bir şekilde temsil ediyor" ve "Macron'u gün doğumunda düelloya davet etseydim, karşılık vereceğinden şüpheliyim" dediği aktarıldı.
Haberlerde, Tarel'in Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta veya kremalı tart fırlatmayı düşündüğü de ifade edilirken, Tarel'in polise hükümet karşıtı "sarı yelekliler" protesto hareketine yakın olduğunu ve aşırı sağ siyasi görüşe sahip olduğunu belirttiği aktarıldı.Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protestocudan tokat yedi!