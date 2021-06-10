Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 68 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 299'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 475 artışla 5 milyon 729 bin 967'ye yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,1'e düştü.

Hastanelerde 2 bin 245'i yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 90 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 29 milyon 444 bin 218'e ulaştı, bunlardan 14 milyon 998 bin 320'sine ikinci doz uygulandı.