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Giriş Tarihi: 10.6.2021 14:19

Halkalı başladı! Kuzey yarımküre tanıklık ediyor

DHA
Halkalı Güneş tutulması başladı! Kuzey yarımküre tanıklık ediyor

(), kuzey yarımkürede halkalı ve kısmi Güneş tutulmasının başladığını duyurdu. Kuzey yarımkürede yer alan birçok bölgenin, Güneş tutulmasına gündoğumu sırasında tanıklık edeceği ifade edildi.

olarak adlandırılan, 'ın ile Güneş arasına girerek, yerküreye gölge düşürdüğü doğa olayı kuzey yarımkürede başladı.

BİRÇOK YERDEN GÖZLENİYOR

'dan yapılan açıklamada, "Bazı yerlerde izleyiciler Ay'ın etrafındaki bu yüzüğü göremeyecekler. Bunun yerine kısmi bir güneş tutulması yaşayacaklar.

Bu, Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında olur. Güneş, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi görünecektir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve kuzey Alaska'nın bazı bölgelerindeki izleyiciler, 10 Haziran'da 'nın çoğu ve , , ve 'nın bazı bölümleriyle birlikte kısmi bir güneş tutulması görecekler.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, parçalı tutulma Güneydoğu, Kuzeydoğu, Ortabatı ve Kuzey Alaska'nın bazı kısımlarında görülebilecek. Bu konumların çoğunda tutulma, gün doğumundan önce, sırasında ve güneş doğduktan kısa bir süre sonra gerçekleşecek.

Bu, izleyicilerin tutulmayı görebilmeleri için gün doğumu sırasında ufku net bir şekilde görmeleri gerektiği anlamına gelir" denildi.

Kuzey yarımkürede başlayan halkalı güneş tutulması kamerada

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Halkalı Güneş tutulması başladı! Kuzey yarımküre tanıklık ediyor
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