Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hindistan’da yıldırım düştü: 27 ölü
Giriş Tarihi: 10.6.2021

’da yıldırım düştü: 27 ölü

Hindistan’da yıldırım düştü: 27 ölü
'ın doğusunda yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Ülke basınındaki haberlere göre, Batı Bengal eyaleti Afet Yönetimi Bakanı Javed Ahmed Han, yaptığı açıklamada yağış ve fırtınanın etkili olduğu Batı Bengal'in farklı bölgelerinde çiftçiler ve tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştüğünü bildirdi. Han, Hooghly, Murşidabad, Mindapore, Bankura ve Nadia'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Hindistan'da 2019'da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan’da yıldırım düştü: 27 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA