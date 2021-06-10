İdlib'e havadan ve karadan saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da varılan mutabakatta ateşkes sağlanmıştı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.