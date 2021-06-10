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Giriş Tarihi: 10.6.2021

ve teröre karşı birlik çağrısı

İslamofobi ve teröre karşı birlik çağrısı
'nın London kentinde 6 Haziran gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden aynı aileden dört kişi için anma töreni düzenlendi. London Muslim Mosque'un bahçesinde düzenlenen törene katılan Kanada Başbakanı , olayın bir terör saldırısı olduğunu yineleyerek, "Üç neslin birarada olduğu bir aile, hak etmedikleri bir şekilde hayata veda ettiler. Tüm Kanada ile yanınızdayız. Bu ülkede gerçektir, ayrımcılık gerçektir. Tüm bunlara ve teröre karşı hep birlikte hayır demeliyiz" diye konuştu.



BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Anma törenine katılan Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, Trudeau'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajını iletti. Aracını beş kişilik ailenin üzerine süren Nathanial Veltman (20) adlı terörist, aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.
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İslamofobi ve teröre karşı birlik çağrısı
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