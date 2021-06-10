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Giriş Tarihi: 10.6.2021 16:33 Son Güncelleme: 10.6.2021 16:36

mühimmatları ’de çocuğun ölümüne neden oldu

AA
İsrail mühimmatları Gazze’de çocuğun ölümüne neden oldu

Geçtiğimiz ay ’ne terör saldırılarında bulunan , bölgeden çekilse bile ölümlere neden olmaya devam ediyor. Son olarak ’de İsrail’in saldırılarından arta kalan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'in geçen ay bölgeye düzenlediği saldırılardan kalan "şüpheli bir cismin" dün akşam infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

9 YAŞINDAKİ KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada yaralanan 'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nden 9 yaşındaki 'un daha sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistinli çocuğun naaşı, Zeytun Mahallesi'ndeki Amr Bin As Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İsrail'in abluka altındaki 'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

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İsrail mühimmatları Gazze’de çocuğun ölümüne neden oldu
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