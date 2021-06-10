İsrail mühimmatları Gazze’de çocuğun ölümüne neden oldu

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in geçen ay bölgeye düzenlediği saldırılardan kalan "şüpheli bir cismin" dün akşam infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

9 YAŞINDAKİ KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada yaralanan Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nden 9 yaşındaki Ubeyde Dahduh'un daha sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.