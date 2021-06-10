Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail polisi Şam Kapısı'nda akşam namazı kılan Filistinlilere saldırdı
Giriş Tarihi: 10.6.2021 21:27

polisi Şam Kapısı'nda akşam namazı kılan Filistinlilere saldırdı

AA
İsrail polisi Şam Kapısı'nda akşam namazı kılan Filistinlilere saldırdı

polisi, işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı önünde akşam namazı kılan Filistinlilere coplarla saldırıda bulundu.

Bir grup Filistinli, akşam namazını 'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda kılmak istedi.

polisi, namaz kılan Filistinlileri önce itekledi, ardından da coplarla saldırdı.

Öte yandan 'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Şam Kapısı'ndaki bugünkü olaylarda 10 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin tedavisinin bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı ifade edildi.

Başbakan 'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir'in, bugün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istemesi üzerine bölgede tansiyon yükselmişti.

Ben-Gvir'in provokatif girişimine tepki gösteren Filistinlilere ses bombasıyla müdahalede bulunan İsrail polisi, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail polisi Şam Kapısı'nda akşam namazı kılan Filistinlilere saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA