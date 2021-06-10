İtalya'da son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor.

2 BİN 79 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 205 bin 335 koronavirüs testi yapıldığı ve 2 bin 79 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 239 bin 868'e ulaştığı kaydedildi.

88 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 88 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 855'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 616 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 169 bin 309 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 35 kişi azalarak 626'ya geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 40 milyon 114 bin 88 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 558 bin 508 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.