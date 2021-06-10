Kanada’da Müslüman aileden 4 kişiyi öldüren zanlı hakim karşısında

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde 6 Haziran'da yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki Nathaniel Veltman aracı ile çarpmış, olayda aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 yaşında 1 çocuk da yaralanmıştı.

DURUŞMAYA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Kanada'yı derinden yaralayan bu saldırının ardından zanlı Veltman, bugün hakim karşısına çıktı. Dört birinci derece cinayet, bir cinayete teşebbüsten ve kasten yaralamadan suçlanan Veltman'ın davasının pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Mahkeme salonu ziyaretçilere kapatılırken, duruşmaya yayın yasağı getirildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Londra Müslüman Cami ise, hükümetin her kademesi arasında İslamofobi konusunda ulusal bir zirve çağrısında bulundu. Saldırıda, 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna Salman ve Afzaal'ın 74 yaşındaki annesi hayatını kaybetmiş, çiftin 9 yaşındaki oğlu Fayez Afzaal'ın ise ağır yaralanmıştı.

TERÖR SALDIRISI OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslüman aileye düzenlenen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş, "Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretin motive ettiği bir terörist saldırıydı" demişti.