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Haberler Dünya Haberleri Mike Pompeo’dan F-35 açıklaması: İsrail-BAE ilişkilerine yaradı
Giriş Tarihi: 10.6.2021 13:47

’dan F-35 açıklaması: - ilişkilerine yaradı

AA
Mike Pompeo’dan F-35 açıklaması: İsrail-BAE ilişkilerine yaradı

basınına konuşan eski Dışişleri Bakanı , geçtiğimiz yıl 'ın arabuluculuğunda İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi için anlaşmaya varan 'ye F-35 savaş uçaklarını satma kararının altında, ilişkilerin iyileştirilmesi hedefinin yattığını söyledi.

Eski Dışişleri Bakanı , F-35 savaş uçaklarının 'ye satışı kararının ile Birleşik Arap Emirlikleri () arasında geçen yıl varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasında önemli rol oynadığını belirtti.

"F-35 ANLAŞMASI ÇOK ÖEMLİYDİ"

İsrail Başbakanı 'nun ABD'nin Abu Dabi'ye F-35 satma kararıyla İsrail ile BAE'nin ilişkileri normalleştirmesi arasında bir bağlantı olmadığı yönündeki iddiaları dönemin ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından yalanlandı. İsrail'in gazetesine konuşan Pompeo, F-35 satılması kararının BAE ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül'de 'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Eski ABD Başkan yönetimi, İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında BAE'ye F-35 satışına onay sözü vermiş ve bu taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35 uçakları dahil olmak üzere eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini "incelenmesi" için geçici süre askıya almıştı.

ABD yönetiminin 20 Nisan'da BAE'ye F-35 ve diğer bazı askeri satışlarının incelemesini tamamladığı ve satış işleminin başlatılması için onayı Kongreye iletileceği bildirilmişti.

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Mike Pompeo’dan F-35 açıklaması: İsrail-BAE ilişkilerine yaradı
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