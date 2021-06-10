Mike Pompeo’dan F-35 açıklaması: İsrail-BAE ilişkilerine yaradı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35 uçakları dahil olmak üzere eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini "incelenmesi" için geçici süre askıya almıştı.

ABD yönetiminin 20 Nisan'da BAE'ye F-35 ve diğer bazı askeri satışlarının incelemesini tamamladığı ve satış işleminin başlatılması için onayı Kongreye iletileceği bildirilmişti.