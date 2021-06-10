Myanmar’da askeri uçak düştü

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Olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildiği aktarıldı. Devlet İdare Konseyi Basın Birimi Başkanı Tümgeneral Zaw Min Tun yaptığı açıklamada, yerel saatle 08.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişininse yaralandığı belirtti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.