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Giriş Tarihi: 10.6.2021 10:14

’da askeri düştü

İHA
Myanmar’da askeri uçak düştü

Geçtiğimiz Şubat ayından beri darbe karşıtı protestolarda yaşanan can kayıplarıyla gündeme gelen ’da bu kez bir askeri kazası yaşandı. Başkent Naypyidaw’dan havalanan askeri kuvvetlere ait bir uçak, içindeki personelle birlikte düştü. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

'da askeri uçağın düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'ın başkenti Naypyidaw'dan havalanan 'ne ait bir uçağın, bölgesine bağlı Pyin Oo Lwin'de düştüğü bildirildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildiği aktarıldı. Devlet İdare Konseyi Basın Birimi Başkanı Tümgeneral Zaw Min Tun yaptığı açıklamada, yerel saatle 08.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişininse yaralandığı belirtti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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Myanmar’da askeri uçak düştü
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