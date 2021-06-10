Peru'da devlet başkanlığı seçimini solcu aday Pedro Castillo kazandı

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) en son yayımladığı verilere göre, 11 Nisan'daki 1. turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı seçimin 2. turunda Özgür Peru Partisi adayı solcu Castillo, 8 milyon 804 bin 439 oy alarak yüzde 50,19 ile seçimden birinci çıktı.

Oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori ise 8 milyon 735 bin 472 oy alarak yüzde 49,80 ile ikinci sırada yer alıyor.

ONPE'nin açıklanan ilk sonuçlarında, Fujimori, oyların yüzde 52,46'sını alarak ilk sırada ilerlerken, özellikle kırsal kesimlerde açılan sandıkların sisteme dahil edilmesiyle Castillo, az farkla da olsa rakibinin önüne geçmeyi başarmıştı.

Oy sayımının tamamlandığı ülkede resmi sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmazken, Castillo destekçileri zafer ilan ederek kutlamalara başladı.

Öte yandan Fujimori, seçimlerde hile olduğunu öne sürerek 86 sandıkta yaklaşık 200 bin oya itiraz edeceklerini duyurdu.

Castillo ise gün içinde yaptığı açıklamada, sakince ve barışçıl şekilde resmi sonuçların açıklanmasını bekleyeceklerini vurgulayarak, taraftarlarına provokasyona gelmemeleri çağrısında bulundu.

SEÇİMİ KAZANAN 28 TEMMUZ'DA İŞBAŞI YAPACAK

Ülkede 11 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı 1. tur seçiminde sol partinin adayı Castillo, oyların yüzde 19,83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlamış, sağcı aday Fujimori ise yüzde 13,37 ile ikinci sırada yer almıştı.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemleri için görev yapacak.